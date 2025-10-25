Превью матча Янг Феллоуз Ювентус — Стабио

Команда Янг Феллоуз Ювентус в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 32-12. Команда Стабио, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-16. Команда Янг Феллоуз Ювентус в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Стабио забивает 1, пропускает 2.