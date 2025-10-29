Смотреть онлайн ФК Эшалленс - Portalban/Gletterens 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: ФК Эшалленс — Portalban/Gletterens, 11 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча ФК Эшалленс — Portalban/Gletterens
Команда ФК Эшалленс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-17. Команда Portalban/Gletterens, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-10. Команда ФК Эшалленс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Portalban/Gletterens забивает 1, пропускает 1.