29.10.2025

Смотреть онлайн ФК Эшалленс - Portalban/Gletterens 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария - 1-я лига - Классик: ФК ЭшалленсPortalban/Gletterens, 11 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Швейцария - 1-я лига - Классик
ФК Эшалленс
4'
59'
Завершен
2 : 1
29 октября 2025
Portalban/Gletterens
49'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Echallens icon
4'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
Portalban/Gletterens icon
49'
Echallens icon
59'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Echallens - Угловой
4'
Echallens - 1-ый Гол
17'
Угловой
Portalban/Gletterens - Угловой
28'
Угловой
Portalban/Gletterens - Угловой
39'
Угловой
Echallens - Угловой
40'
Угловой
Portalban/Gletterens - Угловой
43'
Угловой
Portalban/Gletterens - Угловой
45'
Угловой
Portalban/Gletterens - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
49'
Portalban/Gletterens - 2-ой Гол
59'
Echallens - 3-ий Гол
75'
Угловой
Portalban/Gletterens - Угловой
82'
Угловой
Portalban/Gletterens - Угловой
83'
Угловой
Echallens - Угловой
86'
Угловой
Echallens - Угловой
88'
Угловой
Portalban/Gletterens - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,1

Превью матча ФК Эшалленс — Portalban/Gletterens

Команда ФК Эшалленс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-17. Команда Portalban/Gletterens, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-10. Команда ФК Эшалленс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Portalban/Gletterens забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
87
106
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
4
4
Игры 11 тур
05.11.2025
FC Coffrane
2:3
Мейрин
Завершен
29.10.2025
ФК Эшалленс
2:1
Portalban/Gletterens
Завершен
26.10.2025
Грассхоппер II
1:2
ФК Золотурн
Завершен
26.10.2025
Мюнсинген
2:0
Блак Старс
Завершен
26.10.2025
FC Coffrane
-:-
Мейрин
Отложен
26.10.2025
Виднау
3:4
ФК Тугген
Завершен
25.10.2025
КС Шенуа
2:2
FC Prishtina Bern
Завершен
25.10.2025
Монт
3:2
Серветт II
Завершен
25.10.2025
Пайерн
2:4
Ла Сарраз
Завершен
25.10.2025
Волен
1:1
Делемон
Завершен
25.10.2025
ФК Эшалленс
-:-
Portalban/Gletterens
Отменен
25.10.2025
ФК Ланси
-:-
FC Amical Saint-Prex
Отменен
25.10.2025
FC Oberwallis Naters
2:2
FC Martigny
Завершен
25.10.2025
ФК Хёнг
0:4
УСВ Эшен-Маурен
Завершен
25.10.2025
Фрейенбах
1:2
Ст. Галлен II
Завершен
25.10.2025
SV Schaffhausen
2:6
Косова Цюрих
Завершен
25.10.2025
Янг Феллоуз Ювентус
3:0
Стабио
Завершен
25.10.2025
Цуг-94
0:3
FC Courtetelle
Завершен
25.10.2025
ФК Шёц
2:7
Конкордия Базель
Завершен
25.10.2025
FC Bassecourt
6:0
FC Besa Biel/Bienne
Завершен
25.10.2025
СВ Муттенц
1:3
Лангенталь
Завершен
25.10.2025
Олд Бойз
1:3
Буокс
Завершен
25.10.2025
Веттсвилm-Б
-:-
Винтертур II
Отменен
25.10.2025
FC Collina D'Oro
1:1
АС Таверна
Завершен
Комментарии к матчу
