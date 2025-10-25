Смотреть онлайн Веттсвилm-Б - Винтертур II 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: Веттсвилm-Б — Винтертур II, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Веттсвилm-Б — Винтертур II
Команда Веттсвилm-Б в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-12. Команда Винтертур II, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-13. Команда Веттсвилm-Б в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Винтертур II забивает 1, пропускает 1.