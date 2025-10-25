Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Олд Бойз - Буокс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария - 1-я лига - Классик: Олд БойзБуокс, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Schutzenmatte.

МСК, 11 тур, Стадион: Stadion Schutzenmatte
Швейцария - 1-я лига - Классик
Олд Бойз
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
Буокс
Превью матча Олд Бойз — Буокс

Игры 11 тур
05.11.2025
FC Coffrane
2:3
Мейрин
Завершен
29.10.2025
ФК Эшалленс
2:1
Portalban/Gletterens
Завершен
26.10.2025
Грассхоппер II
1:2
ФК Золотурн
Завершен
26.10.2025
Мюнсинген
2:0
Блак Старс
Завершен
26.10.2025
FC Coffrane
-:-
Мейрин
Отложен
26.10.2025
Виднау
3:4
ФК Тугген
Завершен
25.10.2025
КС Шенуа
2:2
FC Prishtina Bern
Завершен
25.10.2025
Монт
3:2
Серветт II
Завершен
25.10.2025
Пайерн
2:4
Ла Сарраз
Завершен
25.10.2025
Волен
1:1
Делемон
Завершен
25.10.2025
ФК Эшалленс
-:-
Portalban/Gletterens
Отменен
25.10.2025
ФК Ланси
-:-
FC Amical Saint-Prex
Отменен
25.10.2025
FC Oberwallis Naters
2:2
FC Martigny
Завершен
25.10.2025
ФК Хёнг
0:4
УСВ Эшен-Маурен
Завершен
25.10.2025
Фрейенбах
1:2
Ст. Галлен II
Завершен
25.10.2025
SV Schaffhausen
2:6
Косова Цюрих
Завершен
25.10.2025
Янг Феллоуз Ювентус
3:0
Стабио
Завершен
25.10.2025
Цуг-94
0:3
FC Courtetelle
Завершен
25.10.2025
ФК Шёц
2:7
Конкордия Базель
Завершен
25.10.2025
FC Bassecourt
6:0
FC Besa Biel/Bienne
Завершен
25.10.2025
СВ Муттенц
1:3
Лангенталь
Завершен
25.10.2025
Олд Бойз
1:3
Буокс
Завершен
25.10.2025
Веттсвилm-Б
-:-
Винтертур II
Отменен
25.10.2025
FC Collina D'Oro
1:1
АС Таверна
Завершен
