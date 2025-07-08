08.07.2025
Смотреть онлайн Артур Реймон - Артур Фери 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Артур Реймон — Артур Фери, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК, 1/16 финала
Challenger Nottingham
Отменен
(-:-)
(-:-)
- : -
08 июля 2025
История последних встреч
Артур Реймон
Артур Фери
0 побед
1 победа
0%
100%
19.10.2025
Артур Фери
2:0
Артур Реймон
Игры 1/16 финала
Комментарии к матчу