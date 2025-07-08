Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Кенни Де Шеппер - Маттео Мартина 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияChallenger Nottingham: Кенни Де ШепперМаттео Мартина, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 18:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 3
Challenger Nottingham
Кенни Де Шеппер
Завершен
(7:6, 7:6)
2 : 0
08 июля 2025
Маттео Мартина
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кенни Де Шеппер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Маттео Мартина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Кенни Де Шеппер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Маттео Мартина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Кенни Де Шеппер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Маттео Мартина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Кенни Де Шеппер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Маттео Мартина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кенни Де Шеппер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Маттео Мартина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Кенни Де Шеппер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Маттео Мартина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Маттео Мартина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Маттео Мартина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Маттео Мартина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Кенни Де Шеппер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Маттео Мартина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Кенни Де Шеппер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Маттео Мартина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Кенни Де Шеппер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Кенни Де Шеппер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Кенни Де Шеппер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Маттео Мартина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Кенни Де Шеппер - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
7
6
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
76%
82%
Реализация брейк - пойнтов
20%
17%
Игры 1/16 финала
06.01
Швейцария Мика Брунолд Германия Том Гентзш
1
2
7
6
4
6
4
6
Завершен
06.01
Англия Антон Матусевич Франция Клемент Шидек
1
2
7
6
4
6
0
6
Завершен
06.01
Дания Карл Эмиль Овербек Англия Тоби Самуэль
0
2
2
6
4
6
Завершен
06.01
США Стефан Козлов США Тайлер Зинк
-
-
Завершен
06.01
Англия Генри Сирл США Кэннон Кингсли
0
2
4
6
1
6
Завершен
06.01
Италия Андрэ Гуэррьери Англия Жиль Хуссей
0
2
4
6
4
6
Завершен
05.01
Казахстан Михаил Кукушкин Франция Мэй Малидж
2
0
6
3
6
0
Завершен
05.01
Испания Адриа Сориано Баррера Англия Пауль Джубб
-
-
Завершен
05.01
Англия Чарлс Брум Англия Гарри Венделкен
-
-
Завершен
05.01
Чехия Мартин Крумич Австрия Сандро Копп
2
0
6
1
6
2
Завершен
05.01
Словакия Норберт Гомбос Англия Алистер Грей
-
-
Завершен
05.01
Англия Йоханнус Мандэй Англия Луи Макстед
-
-
Завершен
