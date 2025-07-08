08.07.2025
Смотреть онлайн Чарлс Брум - Оливер Кроуфорд 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Чарлс Брум — Оливер Кроуфорд, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 15:40 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
Challenger Nottingham
Завершен
(5:7, 3:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Оливер Кроуфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Чарлс Брум - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Оливер Кроуфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Оливер Кроуфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
5
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
63%
76%
Реализация брейк - пойнтов
14%
50%
Комментарии к матчу