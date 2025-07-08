Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Чарлс Брум - Оливер Кроуфорд 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияChallenger Nottingham: Чарлс БрумОливер Кроуфорд, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 15:40 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.

МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
Challenger Nottingham
Чарлс Брум
Завершен
(5:7, 3:6)
0 : 2
08 июля 2025
Оливер Кроуфорд
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Оливер Кроуфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Чарлс Брум - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Оливер Кроуфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Оливер Кроуфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Оливер Кроуфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
3
5
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
63%
76%
Реализация брейк - пойнтов
14%
50%
Игры 1/16 финала
18:00
Англия Антон Матусевич Франция Клемент Шидек
-
-
Предстоящая
13:30
Италия Андрэ Гуэррьери Англия Жиль Хуссей
0
2
4
6
4
6
Завершен
05.01
Казахстан Михаил Кукушкин Франция Мэй Малидж
2
0
6
3
6
0
Завершен
05.01
Испания Адриа Сориано Баррера Англия Пауль Джубб
-
-
Завершен
05.01
Англия Чарлс Брум Англия Гарри Венделкен
-
-
Завершен
05.01
Чехия Мартин Крумич Австрия Сандро Копп
2
0
6
1
6
2
Завершен
05.01
Словакия Норберт Гомбос Англия Алистер Грей
-
-
Завершен
05.01
Англия Йоханнус Мандэй Англия Луи Макстед
-
-
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг WTA