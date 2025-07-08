Смотреть онлайн Чарлс Брум - Оливер Кроуфорд 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Чарлс Брум — Оливер Кроуфорд, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 15:40 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.