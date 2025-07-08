Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Кайл Эдмунд - Том Хендс 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияChallenger Nottingham: Кайл ЭдмундТом Хендс, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 17:40 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 4
Challenger Nottingham
Кайл Эдмунд
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
08 июля 2025
Том Хендс
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Том Хендс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Том Хендс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Том Хендс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кайл Эдмунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Кайл Эдмунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Том Хендс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Том Хендс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Кайл Эдмунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Том Хендс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Том Хендс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Кайл Эдмунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Том Хендс - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
11
Выигрыш первой подачи
84%
60%
Реализация брейк - пойнтов
36%
100%
Игры 1/16 финала
17:55
Англия Антон Матусевич Франция Клемент Шидек
1
2
7
6
4
6
0
6
Завершен
16:45
Дания Карл Эмиль Овербек Англия Тоби Самуэль
0
2
2
6
4
6
Завершен
16:30
США Стефан Козлов США Тайлер Зинк
-
-
Завершен
15:20
Англия Генри Сирл США Кэннон Кингсли
0
2
4
6
1
6
Завершен
13:30
Италия Андрэ Гуэррьери Англия Жиль Хуссей
0
2
4
6
4
6
Завершен
05.01
Казахстан Михаил Кукушкин Франция Мэй Малидж
2
0
6
3
6
0
Завершен
05.01
Испания Адриа Сориано Баррера Англия Пауль Джубб
-
-
Завершен
05.01
Англия Чарлс Брум Англия Гарри Венделкен
-
-
Завершен
05.01
Чехия Мартин Крумич Австрия Сандро Копп
2
0
6
1
6
2
Завершен
05.01
Словакия Норберт Гомбос Англия Алистер Грей
-
-
Завершен
05.01
Англия Йоханнус Мандэй Англия Луи Макстед
-
-
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA