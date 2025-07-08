08.07.2025
Смотреть онлайн Кайл Эдмунд - Том Хендс 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Кайл Эдмунд — Том Хендс, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 17:40 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 4
Challenger Nottingham
Завершен
(6:4, 6:4)
(6:4, 6:4)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Том Хендс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Том Хендс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Том Хендс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кайл Эдмунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Кайл Эдмунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Том Хендс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Том Хендс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Кайл Эдмунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Том Хендс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Том Хендс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Кайл Эдмунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Кайл Эдмунд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Том Хендс - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
11
Выигрыш первой подачи
84%
60%
Реализация брейк - пойнтов
36%
100%
Комментарии к матчу