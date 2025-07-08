08.07.2025
Смотреть онлайн Коннор Томсон - Джеймс Стори 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Коннор Томсон — Джеймс Стори, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
Challenger Nottingham
Завершен
(3:6, 6:4, 7:6)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джеймс Стори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Джеймс Стори - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джеймс Стори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Джеймс Стори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Джеймс Стори - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Джеймс Стори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Джеймс Стори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Коннор Томсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Джеймс Стори - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джеймс Стори - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Джеймс Стори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Джеймс Стори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Джеймс Стори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Джеймс Стори - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Джеймс Стори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Коннор Томсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Джеймс Стори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Джеймс Стори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
9
9
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
72%
69%
Реализация брейк - пойнтов
29%
23%
Игры 1/16 финала
