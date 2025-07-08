08.07.2025
Смотреть онлайн Райн Пенистон - Бен Джонс 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Райн Пенистон — Бен Джонс, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:20 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 3
Challenger Nottingham
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Райн Пенистон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Райн Пенистон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Райн Пенистон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Райн Пенистон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Райн Пенистон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Райн Пенистон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Райн Пенистон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Райн Пенистон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Бен Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Райн Пенистон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Райн Пенистон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Райн Пенистон - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
6
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
78%
70%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
