08.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Таха Баади — Генри Сирл, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:50 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 4
Challenger Nottingham
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Генри Сирл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Генри Сирл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Генри Сирл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Генри Сирл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Генри Сирл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Генри Сирл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Генри Сирл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
10
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
61%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
44%
