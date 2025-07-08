Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Уго Гренье - Лиам Броди 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияChallenger Nottingham: Уго ГреньеЛиам Броди, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 19:05 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.

МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
Challenger Nottingham
Уго Гренье
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
08 июля 2025
Лиам Броди
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лиам Броди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Уго Гренье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Лиам Броди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лиам Броди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Лиам Броди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лиам Броди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Лиам Броди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Уго Гренье - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лиам Броди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лиам Броди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Лиам Броди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Лиам Броди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Лиам Броди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
7
3
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
71%
83%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Игры 1/16 финала
06.01
Швейцария Мика Брунолд Германия Том Гентзш
1
2
7
6
4
6
4
6
Завершен
06.01
Англия Антон Матусевич Франция Клемент Шидек
1
2
7
6
4
6
0
6
Завершен
06.01
Дания Карл Эмиль Овербек Англия Тоби Самуэль
0
2
2
6
4
6
Завершен
06.01
США Стефан Козлов США Тайлер Зинк
-
-
Завершен
06.01
Англия Генри Сирл США Кэннон Кингсли
0
2
4
6
1
6
Завершен
06.01
Италия Андрэ Гуэррьери Англия Жиль Хуссей
0
2
4
6
4
6
Завершен
05.01
Казахстан Михаил Кукушкин Франция Мэй Малидж
2
0
6
3
6
0
Завершен
05.01
Испания Адриа Сориано Баррера Англия Пауль Джубб
-
-
Завершен
05.01
Англия Чарлс Брум Англия Гарри Венделкен
-
-
Завершен
05.01
Чехия Мартин Крумич Австрия Сандро Копп
2
0
6
1
6
2
Завершен
05.01
Словакия Норберт Гомбос Англия Алистер Грей
-
-
Завершен
05.01
Англия Йоханнус Мандэй Англия Луи Макстед
-
-
Завершен
