08.07.2025
Смотреть онлайн Уго Гренье - Лиам Броди 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Уго Гренье — Лиам Броди, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 19:05 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
Challenger Nottingham
Завершен
(6:7, 4:6)
(6:7, 4:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лиам Броди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Уго Гренье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Лиам Броди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лиам Броди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Лиам Броди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лиам Броди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Лиам Броди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Уго Гренье - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лиам Броди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лиам Броди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Лиам Броди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Лиам Броди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Лиам Броди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
7
3
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
71%
83%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Игры 1/16 финала
Комментарии к матчу