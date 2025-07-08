08.07.2025
Смотреть онлайн Чарли Робертсон - Георгий Лоффхаген 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Чарли Робертсон — Георгий Лоффхаген, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 3
Challenger Nottingham
Завершен
(2:6, 1:6)
(2:6, 1:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Георгий Лоффхаген - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Георгий Лоффхаген - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Георгий Лоффхаген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Георгий Лоффхаген - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Чарли Робертсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Георгий Лоффхаген - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Георгий Лоффхаген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Георгий Лоффхаген - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Чарли Робертсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Георгий Лоффхаген - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Георгий Лоффхаген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Георгий Лоффхаген - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Георгий Лоффхаген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
История последних встреч
Чарли Робертсон
Георгий Лоффхаген
0 побед
1 победа
0%
100%
09.11.2025
Георгий Лоффхаген
2:1
Чарли Робертсон
Статистика матча
Эйсы
2
7
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
58%
90%
Реализация брейк - пойнтов
0%
44%
Игры 1/16 финала
Комментарии к матчу