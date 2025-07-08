08.07.2025
Смотреть онлайн Edward Winter - Йоханнус Мандэй 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Edward Winter — Йоханнус Мандэй, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
Challenger Nottingham
Завершен
(2:6, 7:6, 6:2)
(2:6, 7:6, 6:2)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Edward Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Йоханнус Мандэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Йоханнус Мандэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Edward Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Edward Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
7
8
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
76%
69%
Реализация брейк - пойнтов
29%
40%
Игры 1/16 финала
Комментарии к матчу