08.07.2025
Смотреть онлайн Алистер Грей - Максим Жанвье 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Алистер Грей — Максим Жанвье, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 15:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 3
Challenger Nottingham
Завершен
(6:3, 5:7, 7:5)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алистер Грей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Максим Жанвье - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Алистер Грей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Алистер Грей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Максим Жанвье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Максим Жанвье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Максим Жанвье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Максим Жанвье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Максим Жанвье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Алистер Грей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Максим Жанвье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Алистер Грей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Максим Жанвье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Максим Жанвье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Максим Жанвье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Максим Жанвье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Максим Жанвье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Максим Жанвье - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Максим Жанвье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Максим Жанвье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Алистер Грей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Алистер Грей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 33 - Алистер Грей - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
16
7
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
77%
69%
Реализация брейк - пойнтов
25%
25%
