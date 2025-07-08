08.07.2025
Смотреть онлайн Джек Пиннингтон Джонс - Nicolai Budkov Kjaer 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Джек Пиннингтон Джонс — Nicolai Budkov Kjaer, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
Challenger Nottingham
Завершен
(6:3, 6:2)
(6:3, 6:2)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джек Пиннингтон Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Nicolai Budkov Kjaer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Джек Пиннингтон Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Джек Пиннингтон Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Джек Пиннингтон Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джек Пиннингтон Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джек Пиннингтон Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Джек Пиннингтон Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джек Пиннингтон Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Джек Пиннингтон Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Джек Пиннингтон Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Джек Пиннингтон Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Джек Пиннингтон Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
79%
68%
Реализация брейк - пойнтов
83%
17%
Игры 1/16 финала
Комментарии к матчу