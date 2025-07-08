08.07.2025
Смотреть онлайн Патрик Брэди - Гарри Венделкен 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Патрик Брэди — Гарри Венделкен, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 4
Challenger Nottingham
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гарри Венделкен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Патрик Брэди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Патрик Брэди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Гарри Венделкен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Патрик Брэди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Гарри Венделкен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Гарри Венделкен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Гарри Венделкен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Гарри Венделкен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Гарри Венделкен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Патрик Брэди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
57%
67%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
