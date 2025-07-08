08.07.2025
Смотреть онлайн Хэмиш Стюарт - Мэттью Саммерс 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Хэмиш Стюарт — Мэттью Саммерс, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 4
Challenger Nottingham
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэттью Саммерс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Мэттью Саммерс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мэттью Саммерс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мэттью Саммерс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Мэттью Саммерс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Мэттью Саммерс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мэттью Саммерс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Мэттью Саммерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Мэттью Саммерс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Мэттью Саммерс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Хэмиш Стюарт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Хэмиш Стюарт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
9
2
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
85%
59%
Реализация брейк - пойнтов
14%
0%
