Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.07.2025

Смотреть онлайн Артур Реймон - Илья Ивашка 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияChallenger Nottingham: Артур РеймонИлья Ивашка, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 15:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
Challenger Nottingham
Артур Реймон
Завершен
(7:5, 4:6, 4:6)
1 : 2
08 июля 2025
Илья Ивашка
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Артур Реймон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Илья Ивашка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Илья Ивашка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Артур Реймон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Артур Реймон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Илья Ивашка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Илья Ивашка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Илья Ивашка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
8
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
67%
72%
Реализация брейк - пойнтов
33%
38%
Игры 1/16 финала
06.01
Швейцария Мика Брунолд Германия Том Гентзш
1
2
7
6
4
6
4
6
Завершен
06.01
Англия Антон Матусевич Франция Клемент Шидек
1
2
7
6
4
6
0
6
Завершен
06.01
Дания Карл Эмиль Овербек Англия Тоби Самуэль
0
2
2
6
4
6
Завершен
06.01
США Стефан Козлов США Тайлер Зинк
-
-
Завершен
06.01
Англия Генри Сирл США Кэннон Кингсли
0
2
4
6
1
6
Завершен
06.01
Италия Андрэ Гуэррьери Англия Жиль Хуссей
0
2
4
6
4
6
Завершен
05.01
Казахстан Михаил Кукушкин Франция Мэй Малидж
2
0
6
3
6
0
Завершен
05.01
Испания Адриа Сориано Баррера Англия Пауль Джубб
-
-
Завершен
05.01
Англия Чарлс Брум Англия Гарри Венделкен
-
-
Завершен
05.01
Чехия Мартин Крумич Австрия Сандро Копп
2
0
6
1
6
2
Завершен
05.01
Словакия Норберт Гомбос Англия Алистер Грей
-
-
Завершен
05.01
Англия Йоханнус Мандэй Англия Луи Макстед
-
-
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Сибирь Сибирь
Локомотив Локомотив
8 Января
13:30
ПСЖ ПСЖ
Марсель Марсель
8 Января
21:00
Нефтехимик Нефтехимик
Адмирал Адмирал
8 Января
14:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Реал Мадрид Реал Мадрид
8 Января
22:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
8 Января
17:00
Металлург Металлург
Авангард Авангард
8 Января
14:30
AK Барс AK Барс
Барыс Барыс
8 Января
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Автомобилист Автомобилист
8 Января
14:30
Арсенал Арсенал
Ливерпуль Ливерпуль
8 Января
23:00
Кремонезе Кремонезе
Кальяри Кальяри
8 Января
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA