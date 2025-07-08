08.07.2025
Смотреть онлайн Артур Реймон - Илья Ивашка 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Challenger Nottingham: Артур Реймон — Илья Ивашка, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 15:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
Challenger Nottingham
Завершен
(7:5, 4:6, 4:6)
(7:5, 4:6, 4:6)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Артур Реймон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Илья Ивашка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Илья Ивашка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Артур Реймон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Артур Реймон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Илья Ивашка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Илья Ивашка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Илья Ивашка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
8
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
67%
72%
Реализация брейк - пойнтов
33%
38%
Игры 1/16 финала
Комментарии к матчу