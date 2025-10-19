Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Артур Фери - Артур Реймон 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brest, France: Артур Фери — Артур Реймон, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 1
Brest, France
Артур Фери
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
19 октября 2025
Артур Реймон
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Артур Фери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Артур Фери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Артур Фери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Артур Фери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Артур Фери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Артур Фери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Артур Фери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Артур Фери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Артур Фери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Артур Фери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Артур Фери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Артур Фери - взял свою подачу со счетом 30-40

История последних встреч

Артур Фери
Артур Фери
Артур Реймон
Артур Фери
1 победа
0 побед
100%
0%
08.07.2025
Артур Реймон
Артур Реймон
-:-
Артур Фери
Артур Фери
Обзор

Статистика матча

Эйсы
5
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
92%
55%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
Игры Квалификационный Раунд 1
19.10
Англия Артур Фери Франция Артур Реймон
2
0
6
3
6
1
Завершен
19.10
Англия Стюарт Паркер Словакия Норберт Гомбос
0
2
1
6
4
6
Завершен
19.10
Тайвань (Китай) Чунь Хсинь Тсенг Чехия Джонас Форейтек
-
-
Отменен
19.10
Испания Давид Хорда Санчис Франция Лилиан Мармусэз
2
0
7
5
6
1
Завершен
19.10
США Колтон Смит Франция Эван Фурнесс
2
1
6
3
6
7
6
1
Завершен
19.10
Франция Лоран Локоли Франция Клемен Табур
0
2
3
6
6
7
Завершен
19.10
Литва Рикардас Беранкис Россия Алексей Ватутин
0
2
4
6
6
7
Завершен
19.10
Португалия Джейми Фариа Франция Constantin Bittoun Kouzmine
2
0
6
2
6
2
Завершен
19.10
Франция Артур Букуйе Франция Лео Ракилье
0
0
0
0
Неявка команды
19.10
Франция Артур Боннауд Литва Эдас Бутвилас
0
2
0
6
2
6
Завершен
Комментарии к матчу
