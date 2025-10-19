19.10.2025
Смотреть онлайн Артур Фери - Артур Реймон 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brest, France: Артур Фери — Артур Реймон, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 1
Brest, France
Завершен
(6:3, 6:1)
(6:3, 6:1)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Артур Фери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Артур Фери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Артур Фери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Артур Фери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Артур Фери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Артур Фери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Артур Фери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Артур Фери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Артур Фери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Артур Фери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Артур Фери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Артур Реймон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Артур Фери - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Артур Фери
Артур Реймон
1 победа
0 побед
100%
0%
08.07.2025
Артур Реймон
-:-
Артур Фери
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
92%
55%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
Комментарии к матчу