Смотреть онлайн Сеньо Карнифекс - Ozd Sajovolgye 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НЧ III: Сеньо Карнифекс — Ozd Sajovolgye, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
Превью матча Сеньо Карнифекс — Ozd Sajovolgye
Команда Сеньо Карнифекс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-21. Команда Ozd Sajovolgye, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-24. Команда Сеньо Карнифекс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ozd Sajovolgye забивает 1, пропускает 2.