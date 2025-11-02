Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НЧ III : Мажоси — Пакш II , 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

Превью матча Мажоси — Пакш II

Команда Мажоси в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 22-13. Команда Пакш II, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 7-21. Команда Мажоси в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Пакш II забивает 1, пропускает 2.