Смотреть онлайн ФК Веспрем - Будаёрши 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НЧ III: ФК Веспрем — Будаёрши, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Varosi Stadion.
Превью матча ФК Веспрем — Будаёрши
Команда ФК Веспрем в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-14. Команда Будаёрши, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-15. Команда ФК Веспрем в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Будаёрши забивает 2, пропускает 2.