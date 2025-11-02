Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн БКВ Эльоре - Tiszafoldvar 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияВенгрия - НЧ III: БКВ ЭльореTiszafoldvar, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sport utcai stadion.

МСК, 14 тур, Стадион: Sport utcai stadion
Венгрия - НЧ III
БКВ Эльоре
45+1'
Отменен
1 : 3
02 ноября 2025
Tiszafoldvar
19'
29'
75'
Tiszafoldvar icon
19'
Tiszafoldvar icon
29'
БКВ Эльоре icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:2
Tiszafoldvar icon
75'
Текстовая трансляция
10'
Угловой
БКВ Эльоре - Угловой
16'
Угловой
БКВ Эльоре - Угловой
19'
Tiszafoldvar - 1-ый Гол
23'
Угловой
БКВ Эльоре - Угловой
29'
Угловой
Tiszafoldvar - Угловой
29'
Tiszafoldvar - 2-ой Гол
40'
Угловой
БКВ Эльоре - Угловой
41'
Угловой
БКВ Эльоре - Угловой
45'
Угловой
БКВ Эльоре - Угловой
45+1'
БКВ Эльоре - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
47'
Угловой
БКВ Эльоре - Угловой
62'
Угловой
БКВ Эльоре - Угловой
70'
Угловой
БКВ Эльоре - Угловой
72'
Угловой
Tiszafoldvar - Угловой
73'
Угловой
БКВ Эльоре - Угловой
74'
Угловой
БКВ Эльоре - Угловой
75'
Tiszafoldvar - 4-ый Гол
82'
Угловой
БКВ Эльоре - Угловой
90+5'
Угловой
БКВ Эльоре - Угловой
90+6'
Угловой
БКВ Эльоре - Угловой

Превью матча БКВ Эльоре — Tiszafoldvar

Команда БКВ Эльоре в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-32.

Статистика матча

Владение мячом
БКВ Эльоре БКВ Эльоре
62%
Tiszafoldvar Tiszafoldvar
38%
Атаки
83
80
Угловые
14
2
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
5
5
Игры 14 тур
02.11.2025
Dunaujvaros FC
5:2
Хунгария
Завершен
02.11.2025
Шиофок
0:0
Dombovari FC
Завершен
02.11.2025
Сеньо Карнифекс
2:2
Ozd Sajovolgye
Завершен
02.11.2025
Чиганд
2:0
Кишварда II
Завершен
02.11.2025
Путнок
3:0
ФК Хатван
Завершен
02.11.2025
ФК Веспрем
0:1
Будаёрши
Завершен
02.11.2025
Сексард
1:1
Пензюдьер
Завершен
02.11.2025
Надьканижа
2:1
Иванчна
Завершен
02.11.2025
Тисауйварош
1:3
Дебрецен II
Завершен
02.11.2025
Татабанья
3:0
Мошонмадьяровар ТЕ 1904
Завершен
02.11.2025
Папаи Перутз
3:3
Уйпешт II
Завершен
02.11.2025
Мажоси
2:1
Пакш II
Завершен
02.11.2025
Балатонлелле
1:1
ПТЕ Пеак
Завершен
02.11.2025
Martfui LSE
0:0
Szeged-Csanad Grosics II
Завершен
02.11.2025
Ходмезёвашархей
5:0
Бекешчаба Элоре II
Завершен
02.11.2025
ДЕАК
2:0
Fuzesabonyi SC
Отменен
02.11.2025
БКВ Эльоре
1:3
Tiszafoldvar
Отменен
31.10.2025
ТК Бичкеи
1:0
Пушкаш Академи II
Завершен
Комментарии к матчу
