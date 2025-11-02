Смотреть онлайн Martfui LSE - Szeged-Csanad Grosics II 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НЧ III: Martfui LSE — Szeged-Csanad Grosics II, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
Превью матча Martfui LSE — Szeged-Csanad Grosics II
Команда Martfui LSE в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-27. Команда Szeged-Csanad Grosics II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 11-26. Команда Martfui LSE в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Szeged-Csanad Grosics II забивает 1, пропускает 3.