Превью матча Тисауйварош — Дебрецен II

Команда Тисауйварош в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-21. Команда Дебрецен II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 22-12. Команда Тисауйварош в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Дебрецен II забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 мая 2025 на поле команды Тисауйварош, в том матче сыграли вничью.