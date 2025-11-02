Смотреть онлайн Путнок - ФК Хатван 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НЧ III: Путнок — ФК Хатван, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadium Allomas Street.
Превью матча Путнок — ФК Хатван
Команда Путнок в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-14. Команда ФК Хатван, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 11-26. Команда Путнок в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Хатван забивает 1, пропускает 3.