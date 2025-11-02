02.11.2025
Смотреть онлайн Папаи Перутз - Уйпешт II 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НЧ III: Папаи Перутз — Уйпешт II, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК, 14 тур
Венгрия - НЧ III
Папаи Перутз
26'
38'
45+1'
Завершен
3 : 3
02 ноября 2025
Уйпешт II
32'
42'
85'
Папаи Перутз
26'
Уйпешт II
32'
Папаи Перутз
38'
Уйпешт II
42'
Папаи Перутз
45+1'
Счет после первого тайма 3:2
Уйпешт II
85'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
5'
Уйпешт II - Угловой
6'
Уйпешт II - Угловой
26'
Папаи Перутз - 1-ый Гол
29'
Папаи Перутз - Угловой
32'
Уйпешт II - 2-ой Гол
37'
Уйпешт II - Угловой
38'
Уйпешт II - Угловой
38'
Папаи Перутз - 3-ий Гол
42'
Уйпешт II - 4-ый Гол
45+1'
Папаи Перутз - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 3:2
51'
Папаи Перутз - Угловой
55'
Уйпешт II - Угловой
63'
Папаи Перутз - Угловой
67'
Папаи Перутз - Угловой
73'
Уйпешт II - Угловой
79'
Уйпешт II - Угловой
82'
Уйпешт II - Угловой
84'
Уйпешт II - Угловой
85'
Уйпешт II - 6-ый Гол
90'
Уйпешт II - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3
Превью матча Папаи Перутз — Уйпешт II
Статистика матча
Атаки
74
61
Угловые
4
10
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
7
6
Комментарии к матчу