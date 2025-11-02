Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Татабанья - Мошонмадьяровар ТЕ 1904 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияВенгрия - НЧ III: ТатабаньяМошонмадьяровар ТЕ 1904, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lakat Karoly Stadion.

МСК, 14 тур, Стадион: Lakat Karoly Stadion
Венгрия - НЧ III
Татабанья
34'
58'
63'
Завершен
3 : 0
02 ноября 2025
Мошонмадьяровар ТЕ 1904
Смотреть онлайн
Татабанья icon
34'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Татабанья icon
58'
Татабанья icon
63'
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,3
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Mosonmagyarovari - Угловой
32'
Угловой
Татабанья - Угловой
34'
Татабанья - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
52'
Угловой
Татабанья - Угловой
58'
Татабанья - 2-ой Гол
63'
Угловой
Татабанья - Угловой
63'
Татабанья - 3-ий Гол
78'
Угловой
Mosonmagyarovari - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,3

Превью матча Татабанья — Мошонмадьяровар ТЕ 1904

Команда Татабанья в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-14. Команда Мошонмадьяровар ТЕ 1904, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-11. Команда Татабанья в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мошонмадьяровар ТЕ 1904 забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
88
116
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
4
2
Игры 14 тур
02.11.2025
Dunaujvaros FC
5:2
Хунгария
Завершен
02.11.2025
Шиофок
0:0
Dombovari FC
Завершен
02.11.2025
Сеньо Карнифекс
2:2
Ozd Sajovolgye
Завершен
02.11.2025
Чиганд
2:0
Кишварда II
Завершен
02.11.2025
Путнок
3:0
ФК Хатван
Завершен
02.11.2025
ФК Веспрем
0:1
Будаёрши
Завершен
02.11.2025
Сексард
1:1
Пензюдьер
Завершен
02.11.2025
Надьканижа
2:1
Иванчна
Завершен
02.11.2025
Тисауйварош
1:3
Дебрецен II
Завершен
02.11.2025
Татабанья
3:0
Мошонмадьяровар ТЕ 1904
Завершен
02.11.2025
Папаи Перутз
3:3
Уйпешт II
Завершен
02.11.2025
Мажоси
2:1
Пакш II
Завершен
02.11.2025
Балатонлелле
1:1
ПТЕ Пеак
Завершен
02.11.2025
Martfui LSE
0:0
Szeged-Csanad Grosics II
Завершен
02.11.2025
Ходмезёвашархей
5:0
Бекешчаба Элоре II
Завершен
02.11.2025
ДЕАК
2:0
Fuzesabonyi SC
Отменен
02.11.2025
БКВ Эльоре
1:3
Tiszafoldvar
Отменен
31.10.2025
ТК Бичкеи
1:0
Пушкаш Академи II
Завершен
Комментарии к матчу
