Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НЧ III : Татабанья — Мошонмадьяровар ТЕ 1904 , 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lakat Karoly Stadion .

Превью матча Татабанья — Мошонмадьяровар ТЕ 1904

Команда Татабанья в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-14. Команда Мошонмадьяровар ТЕ 1904, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-11. Команда Татабанья в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мошонмадьяровар ТЕ 1904 забивает 2, пропускает 1.