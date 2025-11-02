Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НЧ III : Надьканижа — Иванчна , 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

Превью матча Надьканижа — Иванчна

Команда Надьканижа в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-14. Команда Иванчна, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-15. Команда Надьканижа в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Иванчна забивает 2, пропускает 2.