Смотреть онлайн Балатонлелле - ПТЕ Пеак 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НЧ III: Балатонлелле — ПТЕ Пеак, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
Превью матча Балатонлелле — ПТЕ Пеак
Команда Балатонлелле в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-14. Команда ПТЕ Пеак, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-21. Команда Балатонлелле в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ПТЕ Пеак забивает 1, пропускает 2.