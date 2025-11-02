Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НЧ III : Ходмезёвашархей — Бекешчаба Элоре II , 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

Превью матча Ходмезёвашархей — Бекешчаба Элоре II

Команда Ходмезёвашархей в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-18. Команда Бекешчаба Элоре II, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-16. Команда Ходмезёвашархей в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Бекешчаба Элоре II забивает 1, пропускает 2.