Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НЧ III : Чиганд — Кишварда II , 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cigandi Sportpalya .

Превью матча Чиганд — Кишварда II

Команда Чиганд в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-10. Команда Кишварда II, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-7. Команда Чиганд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кишварда II забивает 2, пропускает 1.