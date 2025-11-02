Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НЧ III : Сексард — Пензюдьер , 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

Превью матча Сексард — Пензюдьер

Команда Сексард в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-27. Команда Пензюдьер, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 8-22. Команда Сексард в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Пензюдьер забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды Пензюдьер, в том матче победу одержали хозяева.