Смотреть онлайн ДЕАК - Fuzesabonyi SC 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НЧ III: ДЕАК — Fuzesabonyi SC, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
Превью матча ДЕАК — Fuzesabonyi SC
Команда ДЕАК в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-5. Команда Fuzesabonyi SC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-14. Команда ДЕАК в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Fuzesabonyi SC забивает 1, пропускает 1.