Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Кубок Нидерландов по футболу : Спарта — Алмере , 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Спарта — Алмере

Команда Спарта в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 24-13. Команда Алмере, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 18-19. Команда Спарта в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Алмере забивает 2, пропускает 2.