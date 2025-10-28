Смотреть онлайн Капелле - Рода 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Кубок Нидерландов по футболу: Капелле — Рода, 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Капелле — Рода
Команда Капелле в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Рода, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-10. Команда Капелле в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Рода забивает 2, пропускает 1.