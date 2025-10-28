Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Капелле - Рода 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыКубок Нидерландов по футболу: КапеллеРода, 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Кубок Нидерландов по футболу
Капелле
83'
Завершен
1 : 5
28 октября 2025
Рода
23'
35'
54'
56'
69'
Рода icon
23'
Рода icon
35'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,0
Рода icon
54'
Рода icon
56'
Рода icon
69'
Капелле icon
83'
Матч закончился со счётом 1:5 : 1,0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Рода - Угловой
23'
Рода - 1-ый Гол
32'
Угловой
Рода - Угловой
35'
Рода - 2-ой Гол
39'
Угловой
Рода - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 1,0
54'
Рода - 3-ий Гол
56'
Рода - 4-ый Гол
69'
Рода - 5-ый Гол
77'
Угловой
Рода - Угловой
83'
Капелле - 6-ый Гол
85'
Угловой
Рода - Угловой
90'
Угловой
Рода - Угловой
90+1'
Угловой
Рода - Угловой
Матч закончился со счётом 1:5 : 1,0

Превью матча Капелле — Рода

Команда Капелле в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Рода, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-10. Команда Капелле в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Рода забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Капелле Капелле
34%
Рода Рода
66%
Атаки
74,74,0
96,96,0
Угловые
0
7
Удары мимо ворот
4,4,0
7,7,0
Удары в створ ворот
3,3,0
9,9,0
Игры 7 тур
30.10.2025
ROHDA Raalte
1:4
ФК Твенте
Завершен
30.10.2025
Виллем II
7:0
Дордрехт
Завершен
30.10.2025
Спарта Роттердам
5:2
Гронинген
Завершен
30.10.2025
Спортлюст '46
0:0
Барендрехт
Завершен
30.10.2025
VV Eemdijk
1:2
АФЦ
Завершен
30.10.2025
Треферс
3:1
Маастрихт
Завершен
30.10.2025
Ринсбург
2:3
Неймеген
Завершен
29.10.2025
Эксельсиор М.
0:0
Эксельсиор
Завершен
29.10.2025
Хок
2:2
Эйндховен
Завершен
29.10.2025
Бреда
1:4
Хераклес
Завершен
29.10.2025
ХСК 1921
3:0
Конинклейке ХФК
Завершен
29.10.2025
Genemuiden
1:0
Rksv Halsteren
Завершен
29.10.2025
Лиссе
0:5
Телстар
Завершен
29.10.2025
Валвейк
3:2
Камбюр
Завершен
29.10.2025
Квик Бойз
1:2
Волендам
Завершен
28.10.2025
ГВВВ Венендал
4:2
Де Графсхап
Завершен
28.10.2025
Капелле
1:5
Рода
Завершен
28.10.2025
Хельмонд
1:4
Зволле
Завершен
28.10.2025
ХХК Харденберг
0:2
ТОП Осс
Завершен
28.10.2025
Hoogeveen
1:0
Эммен
Завершен
28.10.2025
Спарта
0:2
Алмере
Отменен
28.10.2025
Гемерт
0:1
Фортуна Ситтард
Завершен
28.10.2025
Ден Босх
2:3
Ден Хааг
Отменен
Комментарии к матчу
