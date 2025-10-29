Смотреть онлайн Эксельсиор М. - Эксельсиор 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Кубок Нидерландов по футболу: Эксельсиор М. — Эксельсиор, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Dijkpolder.