29.10.2025

Смотреть онлайн Эксельсиор М. - Эксельсиор 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыКубок Нидерландов по футболу: Эксельсиор М.Эксельсиор, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Dijkpolder.

МСК, 7 тур, Стадион: Sportpark Dijkpolder
Кубок Нидерландов по футболу
Эксельсиор М.
Завершен
0 : 0
29 октября 2025
Эксельсиор
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 4,1
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Эксельсиор М. - Угловой
19'
Угловой
Эксельсиор М. - Угловой
43'
Угловой
Эксельсиор М. - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
52'
Угловой
Эксельсиор - Угловой
65'
Угловой
Эксельсиор М. - Угловой
74'
Угловой
Эксельсиор - Угловой
77'
Угловой
Эксельсиор - Угловой
90+7'
Угловой
Эксельсиор - Угловой
90+7'
Угловой
Эксельсиор - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 4,1
120+1'
Эксельсиор М. - 1-ый Гол
Счет после дополнительного времени 1:0 : 4,1

Превью матча Эксельсиор М. — Эксельсиор

Команда Эксельсиор М. в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-13. Команда Эксельсиор, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-19. Команда Эксельсиор М. в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эксельсиор забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Эксельсиор М. Эксельсиор М.
26%
Эксельсиор Эксельсиор
74%
Атаки
130,93,37
222,163,59
Угловые
4
11
Удары мимо ворот
10,10,0
14,14,0
Удары в створ ворот
4,3,1
4,4,0
Игры 7 тур
30.10.2025
ROHDA Raalte
1:4
ФК Твенте
Завершен
30.10.2025
Виллем II
7:0
Дордрехт
Завершен
30.10.2025
Спарта Роттердам
5:2
Гронинген
Завершен
30.10.2025
Спортлюст '46
0:0
Барендрехт
Завершен
30.10.2025
VV Eemdijk
1:2
АФЦ
Завершен
30.10.2025
Треферс
3:1
Маастрихт
Завершен
30.10.2025
Ринсбург
2:3
Неймеген
Завершен
29.10.2025
Эксельсиор М.
0:0
Эксельсиор
Завершен
29.10.2025
Хок
2:2
Эйндховен
Завершен
29.10.2025
Бреда
1:4
Хераклес
Завершен
29.10.2025
ХСК 1921
3:0
Конинклейке ХФК
Завершен
29.10.2025
Genemuiden
1:0
Rksv Halsteren
Завершен
29.10.2025
Лиссе
0:5
Телстар
Завершен
29.10.2025
Валвейк
3:2
Камбюр
Завершен
29.10.2025
Квик Бойз
1:2
Волендам
Завершен
28.10.2025
ГВВВ Венендал
4:2
Де Графсхап
Завершен
28.10.2025
Капелле
1:5
Рода
Завершен
28.10.2025
Хельмонд
1:4
Зволле
Завершен
28.10.2025
ХХК Харденберг
0:2
ТОП Осс
Завершен
28.10.2025
Hoogeveen
1:0
Эммен
Завершен
28.10.2025
Спарта
0:2
Алмере
Отменен
28.10.2025
Гемерт
0:1
Фортуна Ситтард
Завершен
28.10.2025
Ден Босх
2:3
Ден Хааг
Отменен
Комментарии к матчу
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00
ХПК ХПК
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
13 Ноября
19:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
13 Ноября
19:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA