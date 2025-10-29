Смотреть онлайн Эксельсиор М. - Эксельсиор 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Кубок Нидерландов по футболу: Эксельсиор М. — Эксельсиор, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Dijkpolder.
Превью матча Эксельсиор М. — Эксельсиор
Команда Эксельсиор М. в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-13. Команда Эксельсиор, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-19. Команда Эксельсиор М. в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эксельсиор забивает 1, пропускает 2.