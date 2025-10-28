Смотреть онлайн Hoogeveen - Эммен 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Кубок Нидерландов по футболу: Hoogeveen — Эммен, 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Hoogeveen — Эммен
Команда Hoogeveen в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-15. Команда Эммен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-22. Команда Hoogeveen в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Эммен забивает 1, пропускает 2.