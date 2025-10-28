Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Хельмонд - Зволле 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыКубок Нидерландов по футболу: ХельмондЗволле, 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Лаванс.

МСК, 7 тур, Стадион: Лаванс
Кубок Нидерландов по футболу
Хельмонд
5'
Завершен
1 : 4
28 октября 2025
Зволле
22'
32'
74'
84'
Хельмонд icon
5'
Зволле icon
22'
Зволле icon
32'
Счет после первого тайма 1:2
Зволле icon
74'
Зволле icon
84'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
5'
Хельмонд - 1-ый Гол
11'
Угловой
Зволле - Угловой
16'
Угловой
Зволле - Угловой
17'
Угловой
Зволле - Угловой
22'
Зволле - 2-ой Гол
32'
Зволле - 3-ий Гол
41'
Угловой
Хельмонд - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
47'
Угловой
Зволле - Угловой
50'
Угловой
Хельмонд - Угловой
68'
Угловой
Зволле - Угловой
74'
Зволле - 4-ый Гол
81'
Угловой
Зволле - Угловой
84'
Зволле - 5-ый Гол
86'
Угловой
Хельмонд - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4

Превью матча Хельмонд — Зволле

Команда Хельмонд в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-15. Команда Зволле, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-23. Команда Хельмонд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Зволле забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Хельмонд Хельмонд
41%
Зволле Зволле
59%
Атаки
71,71,0
128,128,0
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
6,6,0
9,9,0
Удары в створ ворот
5,5,0
8,8,0
Игры 7 тур
30.10.2025
ROHDA Raalte
1:4
ФК Твенте
Завершен
30.10.2025
Виллем II
7:0
Дордрехт
Завершен
30.10.2025
Спарта Роттердам
5:2
Гронинген
Завершен
30.10.2025
Спортлюст '46
0:0
Барендрехт
Завершен
30.10.2025
VV Eemdijk
1:2
АФЦ
Завершен
30.10.2025
Треферс
3:1
Маастрихт
Завершен
30.10.2025
Ринсбург
2:3
Неймеген
Завершен
29.10.2025
Эксельсиор М.
0:0
Эксельсиор
Завершен
29.10.2025
Хок
2:2
Эйндховен
Завершен
29.10.2025
Бреда
1:4
Хераклес
Завершен
29.10.2025
ХСК 1921
3:0
Конинклейке ХФК
Завершен
29.10.2025
Genemuiden
1:0
Rksv Halsteren
Завершен
29.10.2025
Лиссе
0:5
Телстар
Завершен
29.10.2025
Валвейк
3:2
Камбюр
Завершен
29.10.2025
Квик Бойз
1:2
Волендам
Завершен
28.10.2025
ГВВВ Венендал
4:2
Де Графсхап
Завершен
28.10.2025
Капелле
1:5
Рода
Завершен
28.10.2025
Хельмонд
1:4
Зволле
Завершен
28.10.2025
ХХК Харденберг
0:2
ТОП Осс
Завершен
28.10.2025
Hoogeveen
1:0
Эммен
Завершен
28.10.2025
Спарта
0:2
Алмере
Отменен
28.10.2025
Гемерт
0:1
Фортуна Ситтард
Завершен
28.10.2025
Ден Босх
2:3
Ден Хааг
Отменен
