Смотреть онлайн Хельмонд - Зволле 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Кубок Нидерландов по футболу: Хельмонд — Зволле, 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Лаванс.
Превью матча Хельмонд — Зволле
Команда Хельмонд в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-15. Команда Зволле, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-23. Команда Хельмонд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Зволле забивает 1, пропускает 2.