Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Кубок Нидерландов по футболу : Квик Бойз — Волендам , 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Nieuw Zuid .

Превью матча Квик Бойз — Волендам

Команда Квик Бойз в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-12. Команда Волендам, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-20. Команда Квик Бойз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Волендам забивает 1, пропускает 2.