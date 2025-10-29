Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Квик Бойз - Волендам 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыКубок Нидерландов по футболу: Квик БойзВолендам, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Nieuw Zuid.

МСК, 7 тур, Стадион: Sportpark Nieuw Zuid
Кубок Нидерландов по футболу
Квик Бойз
33'
Завершен
1 : 2
29 октября 2025
Волендам
11'
16'
Волендам icon
11'
Волендам icon
16'
Квик Бойз icon
33'
Счет после первого тайма 1:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Волендам - Угловой
4'
Угловой
Волендам - Угловой
11'
Волендам - 1-ый Гол
16'
Волендам - 2-ой Гол
33'
Угловой
Квик Бойз - Угловой
33'
Квик Бойз - 3-ий Гол
40'
Угловой
Квик Бойз - Угловой
45+3'
Угловой
Квик Бойз - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
65'
Угловой
Квик Бойз - Угловой
68'
Угловой
Квик Бойз - Угловой
71'
Угловой
Квик Бойз - Угловой
73'
Угловой
Квик Бойз - Угловой
77'
Угловой
Квик Бойз - Угловой
79'
Угловой
Квик Бойз - Угловой
90'
Угловой
Волендам - Угловой
90+1'
Угловой
Квик Бойз - Угловой

Превью матча Квик Бойз — Волендам

Команда Квик Бойз в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-12. Команда Волендам, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-20. Команда Квик Бойз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Волендам забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Квик Бойз Квик Бойз
64%
Волендам Волендам
36%
Атаки
145
99
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
3
5
30.10.2025
ROHDA Raalte
1:4
ФК Твенте
Завершен
30.10.2025
Виллем II
7:0
Дордрехт
Завершен
30.10.2025
Спарта Роттердам
5:2
Гронинген
Завершен
30.10.2025
Спортлюст '46
0:0
Барендрехт
Завершен
30.10.2025
VV Eemdijk
1:2
АФЦ
Завершен
30.10.2025
Треферс
3:1
Маастрихт
Завершен
30.10.2025
Ринсбург
2:3
Неймеген
Завершен
29.10.2025
Эксельсиор М.
0:0
Эксельсиор
Завершен
29.10.2025
Хок
2:2
Эйндховен
Завершен
29.10.2025
Бреда
1:4
Хераклес
Завершен
29.10.2025
ХСК 1921
3:0
Конинклейке ХФК
Завершен
29.10.2025
Genemuiden
1:0
Rksv Halsteren
Завершен
29.10.2025
Лиссе
0:5
Телстар
Завершен
29.10.2025
Валвейк
3:2
Камбюр
Завершен
29.10.2025
Квик Бойз
1:2
Волендам
Завершен
28.10.2025
ГВВВ Венендал
4:2
Де Графсхап
Завершен
28.10.2025
Капелле
1:5
Рода
Завершен
28.10.2025
Хельмонд
1:4
Зволле
Завершен
28.10.2025
ХХК Харденберг
0:2
ТОП Осс
Завершен
28.10.2025
Hoogeveen
1:0
Эммен
Завершен
28.10.2025
Спарта
0:2
Алмере
Отменен
28.10.2025
Гемерт
0:1
Фортуна Ситтард
Завершен
28.10.2025
Ден Босх
2:3
Ден Хааг
Отменен
