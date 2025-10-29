Смотреть онлайн Хок - Эйндховен 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Кубок Нидерландов по футболу: Хок — Эйндховен, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Хок — Эйндховен
Команда Хок в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-5. Команда Эйндховен, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 5-17. Команда Хок в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эйндховен забивает 1, пропускает 2.