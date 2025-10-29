Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Хок - Эйндховен 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыКубок Нидерландов по футболу: ХокЭйндховен, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Кубок Нидерландов по футболу
Хок
3'
88'
Завершен
2 : 2
29 октября 2025
Эйндховен
23'
42'
Хок icon
3'
Эйндховен icon
23'
Эйндховен icon
42'
Хок icon
88'
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Хок - Угловой
3'
Хок - 1-ый Гол
10'
Угловой
Эйндховен - Угловой
23'
Эйндховен - 2-ой Гол
26'
Угловой
Эйндховен - Угловой
42'
Эйндховен - 3-ий Гол
47'
Угловой
Хок - Угловой
53'
Угловой
Эйндховен - Угловой
60'
Угловой
Хок - Угловой
60'
Угловой
Хок - Угловой
65'
Угловой
Хок - Угловой
66'
Угловой
Хок - Угловой
69'
Угловой
Хок - Угловой
80'
Угловой
Хок - Угловой
86'
Угловой
Эйндховен - Угловой
87'
Угловой
Хок - Угловой
88'
Хок - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Хок - Угловой
92'
Угловой
Эйндховен - Угловой
112'
Угловой
Хок - Угловой
119'
Хок - 1-ый Гол
Счет после дополнительного времени 3:2 : 4,4

Превью матча Хок — Эйндховен

Команда Хок в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-5. Команда Эйндховен, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 5-17. Команда Хок в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эйндховен забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Хок Хок
48%
Эйндховен Эйндховен
52%
Атаки
110,82,28
108,79,29
Угловые
14
5
Удары мимо ворот
13,8,5
4,3,1
Удары в створ ворот
10,8,2
4,3,1
