29.10.2025

Смотреть онлайн Genemuiden - Rksv Halsteren 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыКубок Нидерландов по футболу: GenemuidenRksv Halsteren, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортпарк де Ветеринг.

МСК, 7 тур, Стадион: Спортпарк де Ветеринг
Кубок Нидерландов по футболу
Genemuiden
45+3'
Завершен
1 : 0
29 октября 2025
Rksv Halsteren
Genemuiden icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,2
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Genemuiden - Угловой
8'
Угловой
Genemuiden - Угловой
10'
Угловой
Genemuiden - Угловой
18'
Угловой
Genemuiden - Угловой
30'
Угловой
Genemuiden - Угловой
33'
Угловой
RKSV Halsteren - Угловой
34'
Угловой
RKSV Halsteren - Угловой
45+3'
Genemuiden - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 0,2
56'
Угловой
Genemuiden - Угловой
64'
Угловой
Genemuiden - Угловой
78'
Угловой
Genemuiden - Угловой
83'
RKSV Halsteren - Незабитый пенальти
87'
Угловой
Genemuiden - Угловой
90+2'
Угловой
Genemuiden - Угловой
90+6'
Угловой
Genemuiden - Угловой
90+7'
Угловой
Genemuiden - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,2

Превью матча Genemuiden — Rksv Halsteren

Команда Genemuiden в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-8.

Статистика матча

Владение мячом
Genemuiden Genemuiden
57%
Rksv Halsteren Rksv Halsteren
43%
Атаки
85,85,0
81,81,0
Угловые
12
2
Удары мимо ворот
16,16,0
2,2,0
Удары в створ ворот
5,5,0
4,4,0
Игры 7 тур
30.10.2025
ROHDA Raalte
1:4
ФК Твенте
Завершен
30.10.2025
Виллем II
7:0
Дордрехт
Завершен
30.10.2025
Спарта Роттердам
5:2
Гронинген
Завершен
30.10.2025
Спортлюст '46
0:0
Барендрехт
Завершен
30.10.2025
VV Eemdijk
1:2
АФЦ
Завершен
30.10.2025
Треферс
3:1
Маастрихт
Завершен
30.10.2025
Ринсбург
2:3
Неймеген
Завершен
29.10.2025
Эксельсиор М.
0:0
Эксельсиор
Завершен
29.10.2025
Хок
2:2
Эйндховен
Завершен
29.10.2025
Бреда
1:4
Хераклес
Завершен
29.10.2025
ХСК 1921
3:0
Конинклейке ХФК
Завершен
29.10.2025
Genemuiden
1:0
Rksv Halsteren
Завершен
29.10.2025
Лиссе
0:5
Телстар
Завершен
29.10.2025
Валвейк
3:2
Камбюр
Завершен
29.10.2025
Квик Бойз
1:2
Волендам
Завершен
28.10.2025
ГВВВ Венендал
4:2
Де Графсхап
Завершен
28.10.2025
Капелле
1:5
Рода
Завершен
28.10.2025
Хельмонд
1:4
Зволле
Завершен
28.10.2025
ХХК Харденберг
0:2
ТОП Осс
Завершен
28.10.2025
Hoogeveen
1:0
Эммен
Завершен
28.10.2025
Спарта
0:2
Алмере
Отменен
28.10.2025
Гемерт
0:1
Фортуна Ситтард
Завершен
28.10.2025
Ден Босх
2:3
Ден Хааг
Отменен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA