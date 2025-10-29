Смотреть онлайн Genemuiden - Rksv Halsteren 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Кубок Нидерландов по футболу: Genemuiden — Rksv Halsteren, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортпарк де Ветеринг.
Превью матча Genemuiden — Rksv Halsteren
Команда Genemuiden в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-8.