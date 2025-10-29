Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Лиссе - Телстар 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыКубок Нидерландов по футболу: ЛиссеТелстар, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ter Specke.

МСК, 7 тур, Стадион: Ter Specke
Кубок Нидерландов по футболу
Лиссе
Завершен
0 : 5
29 октября 2025
Телстар
14'
34'
42'
48'
56'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Телстар icon
14'
Телстар icon
34'
Телстар icon
42'
Счет после первого тайма 0:3
Телстар icon
48'
Телстар icon
56'
Матч закончился со счётом 0:5
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Телстар - Угловой
11'
Угловой
Телстар - Угловой
14'
Телстар - 1-ый Гол
19'
Угловой
Телстар - Угловой
20'
Угловой
Телстар - Угловой
25'
Угловой
Телстар - Угловой
34'
Телстар - 2-ой Гол
41'
Угловой
Телстар - Угловой
42'
Телстар - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3
47'
Угловой
Лиссе - Угловой
48'
Телстар - 4-ый Гол
56'
Телстар - 5-ый Гол
85'
Угловой
Телстар - Угловой
Матч закончился со счётом 0:5

Превью матча Лиссе — Телстар

Команда Лиссе в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-12. Команда Телстар, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 12-19. Команда Лиссе в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Телстар забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Лиссе Лиссе
50%
Телстар Телстар
50%
Атаки
72,72,0
79,79,0
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
2,2,0
3,3,0
Удары в створ ворот
2,2,0
8,8,0
Игры 7 тур
30.10.2025
ROHDA Raalte
1:4
ФК Твенте
Завершен
30.10.2025
Виллем II
7:0
Дордрехт
Завершен
30.10.2025
Спарта Роттердам
5:2
Гронинген
Завершен
30.10.2025
Спортлюст '46
0:0
Барендрехт
Завершен
30.10.2025
VV Eemdijk
1:2
АФЦ
Завершен
30.10.2025
Треферс
3:1
Маастрихт
Завершен
30.10.2025
Ринсбург
2:3
Неймеген
Завершен
29.10.2025
Эксельсиор М.
0:0
Эксельсиор
Завершен
29.10.2025
Хок
2:2
Эйндховен
Завершен
29.10.2025
Бреда
1:4
Хераклес
Завершен
29.10.2025
ХСК 1921
3:0
Конинклейке ХФК
Завершен
29.10.2025
Genemuiden
1:0
Rksv Halsteren
Завершен
29.10.2025
Лиссе
0:5
Телстар
Завершен
29.10.2025
Валвейк
3:2
Камбюр
Завершен
29.10.2025
Квик Бойз
1:2
Волендам
Завершен
28.10.2025
ГВВВ Венендал
4:2
Де Графсхап
Завершен
28.10.2025
Капелле
1:5
Рода
Завершен
28.10.2025
Хельмонд
1:4
Зволле
Завершен
28.10.2025
ХХК Харденберг
0:2
ТОП Осс
Завершен
28.10.2025
Hoogeveen
1:0
Эммен
Завершен
28.10.2025
Спарта
0:2
Алмере
Отменен
28.10.2025
Гемерт
0:1
Фортуна Ситтард
Завершен
28.10.2025
Ден Босх
2:3
Ден Хааг
Отменен
Комментарии к матчу
