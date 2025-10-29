Смотреть онлайн Лиссе - Телстар 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Кубок Нидерландов по футболу: Лиссе — Телстар, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ter Specke.
Превью матча Лиссе — Телстар
Команда Лиссе в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-12. Команда Телстар, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 12-19. Команда Лиссе в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Телстар забивает 1, пропускает 2.