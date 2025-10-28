Смотреть онлайн ХХК Харденберг - ТОП Осс 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Кубок Нидерландов по футболу: ХХК Харденберг — ТОП Осс, 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе De Boshoek.
Превью матча ХХК Харденберг — ТОП Осс
Команда ХХК Харденберг в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-10. Команда ТОП Осс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-20. Команда ХХК Харденберг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ТОП Осс забивает 1, пропускает 2.