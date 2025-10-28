Смотреть онлайн ХХК Харденберг - ТОП Осс 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Кубок Нидерландов по футболу: ХХК Харденберг — ТОП Осс, 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе De Boshoek.