29.10.2025

Смотреть онлайн ХСК 1921 - Конинклейке ХФК 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыКубок Нидерландов по футболу: ХСК 1921Конинклейке ХФК, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Кубок Нидерландов по футболу
ХСК 1921
24'
74'
86'
Завершен
3 : 0
29 октября 2025
Конинклейке ХФК
Смотреть онлайн
ХСК 1921 icon
24'
Счет после первого тайма 1:0
ХСК 1921 icon
74'
ХСК 1921 icon
86'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ХСК 1921 - Угловой
11'
Угловой
Конинклейке ХФК - Угловой
15'
Угловой
Конинклейке ХФК - Угловой
24'
ХСК 1921 - 1-ый Гол
44'
Угловой
Конинклейке ХФК - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
59'
Угловой
ХСК 1921 - Угловой
65'
Угловой
ХСК 1921 - Угловой
68'
Угловой
Конинклейке ХФК - Угловой
73'
Угловой
ХСК 1921 - Угловой
74'
ХСК 1921 - 2-ой Гол
76'
Угловой
ХСК 1921 - Угловой
86'
Угловой
Конинклейке ХФК - Угловой
86'
ХСК 1921 - 3-ий Гол
88'
Угловой
Конинклейке ХФК - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча ХСК 1921 — Конинклейке ХФК

Статистика матча

Владение мячом
ХСК 1921 ХСК 1921
43%
Конинклейке ХФК Конинклейке ХФК
57%
Атаки
60,60,0
80,80,0
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
9,9,0
10,10,0
Удары в створ ворот
9,9,0
4,4,0
Игры 7 тур
30.10.2025
ROHDA Raalte
1:4
ФК Твенте
Завершен
30.10.2025
Виллем II
7:0
Дордрехт
Завершен
30.10.2025
Спарта Роттердам
5:2
Гронинген
Завершен
30.10.2025
Спортлюст '46
0:0
Барендрехт
Завершен
30.10.2025
VV Eemdijk
1:2
АФЦ
Завершен
30.10.2025
Треферс
3:1
Маастрихт
Завершен
30.10.2025
Ринсбург
2:3
Неймеген
Завершен
29.10.2025
Эксельсиор М.
0:0
Эксельсиор
Завершен
29.10.2025
Хок
2:2
Эйндховен
Завершен
29.10.2025
Бреда
1:4
Хераклес
Завершен
29.10.2025
ХСК 1921
3:0
Конинклейке ХФК
Завершен
29.10.2025
Genemuiden
1:0
Rksv Halsteren
Завершен
29.10.2025
Лиссе
0:5
Телстар
Завершен
29.10.2025
Валвейк
3:2
Камбюр
Завершен
29.10.2025
Квик Бойз
1:2
Волендам
Завершен
28.10.2025
ГВВВ Венендал
4:2
Де Графсхап
Завершен
28.10.2025
Капелле
1:5
Рода
Завершен
28.10.2025
Хельмонд
1:4
Зволле
Завершен
28.10.2025
ХХК Харденберг
0:2
ТОП Осс
Завершен
28.10.2025
Hoogeveen
1:0
Эммен
Завершен
28.10.2025
Спарта
0:2
Алмере
Отменен
28.10.2025
Гемерт
0:1
Фортуна Ситтард
Завершен
28.10.2025
Ден Босх
2:3
Ден Хааг
Отменен
Комментарии к матчу
