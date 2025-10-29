29.10.2025
Смотреть онлайн ХСК 1921 - Конинклейке ХФК 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Кубок Нидерландов по футболу: ХСК 1921 — Конинклейке ХФК, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК, 7 тур
Кубок Нидерландов по футболу
ХСК 1921
24'
74'
86'
Завершен
3 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
3'
ХСК 1921 - Угловой
11'
Конинклейке ХФК - Угловой
15'
Конинклейке ХФК - Угловой
24'
ХСК 1921 - 1-ый Гол
44'
Конинклейке ХФК - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
59'
ХСК 1921 - Угловой
65'
ХСК 1921 - Угловой
68'
Конинклейке ХФК - Угловой
73'
ХСК 1921 - Угловой
74'
ХСК 1921 - 2-ой Гол
76'
ХСК 1921 - Угловой
86'
Конинклейке ХФК - Угловой
86'
ХСК 1921 - 3-ий Гол
88'
Конинклейке ХФК - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча ХСК 1921 — Конинклейке ХФК
Статистика матча
Владение мячом
43%
57%
Атаки
60,60,0
80,80,0
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
9,9,0
10,10,0
Удары в створ ворот
9,9,0
4,4,0
