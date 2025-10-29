Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Бреда - Хераклес 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыКубок Нидерландов по футболу: БредаХераклес, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рат Верлэ.

МСК, 7 тур, Стадион: Рат Верлэ
Кубок Нидерландов по футболу
Бреда
54'
Завершен
1 : 4
29 октября 2025
Хераклес
21'
33'
68'
90+1'
Смотреть онлайн
Хераклес icon
21'
Хераклес icon
33'
Счет после первого тайма 0:2
Бреда icon
54'
Хераклес icon
68'
Хераклес icon
90+1'
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Бреда - Угловой
3'
Угловой
Бреда - Угловой
21'
Хераклес - 1-ый Гол
31'
Угловой
Бреда - Угловой
33'
Хераклес - 2-ой Гол
37'
Угловой
Бреда - Угловой
37'
Угловой
Бреда - Угловой
39'
Угловой
Бреда - Угловой
43'
Угловой
Бреда - Угловой
45'
Угловой
Бреда - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
54'
Бреда - 3-ий Гол
58'
Угловой
Бреда - Угловой
68'
Хераклес - 4-ый Гол
86'
Угловой
Бреда - Угловой
87'
Угловой
Бреда - Угловой
90+1'
Хераклес - 5-ый Гол

Превью матча Бреда — Хераклес

Команда Бреда в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-20. Команда Хераклес, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 10-24. Команда Бреда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хераклес забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Бреда, в том матче победу одержали хозяева.

Бреда Бреда
99
Польша
Daniel Bielica
2
Нидерланды
Лукассен Бойд
20
Норвегия
Фредрик Олдруп Йенсен
8
Нидерланды
Клинт Лееманс
4
Нидерланды
Бой Кемпер
16
Maximilien Balard
90
Германия
Льюис Холтби
32
Финляндия
Juho Talvitie
10
Нидерланды
Mohamed Nassoh
14
Гана
Kamal Sowah
17
Нидерланды
Сидни ван Хойдонк
Тренер
Бельгия
Джек Туйп
Хераклес Хераклес
16
Timo Jansink
23
Нидерланды
Майк те Виерик
4
Нидерланды
Damon Mirani
18
Бельгия
Alec Van Hoorenbeeck
24
Словакия
Иван Месик
7
Бельгия
Bryan Limbombe
70
Австралия
Айдин Хрустич
13
Чехия
Ян Замбурек
73
Нидерланды
Walid Ould Chikh
19
Хорватия
Luka Kulenovic
9
Нидерланды
Джизз Хорнкамп
Тренер
Нидерланды
Bas Sibum

История последних встреч

Бреда
Бреда
Хераклес
Бреда
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
20.09.2025
Бреда
Бреда
2:1
Хераклес
Хераклес
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Бреда Бреда
72%
Хераклес Хераклес
28%
Атаки
142
49
Угловые
11
0
Удары мимо ворот
11
1
Удары в створ ворот
6
5
Игры 7 тур
30.10.2025
ROHDA Raalte
1:4
ФК Твенте
Завершен
30.10.2025
Виллем II
7:0
Дордрехт
Завершен
30.10.2025
Спарта Роттердам
5:2
Гронинген
Завершен
30.10.2025
Спортлюст '46
0:0
Барендрехт
Завершен
30.10.2025
VV Eemdijk
1:2
АФЦ
Завершен
30.10.2025
Треферс
3:1
Маастрихт
Завершен
30.10.2025
Ринсбург
2:3
Неймеген
Завершен
29.10.2025
Эксельсиор М.
0:0
Эксельсиор
Завершен
29.10.2025
Хок
2:2
Эйндховен
Завершен
29.10.2025
Бреда
1:4
Хераклес
Завершен
29.10.2025
ХСК 1921
3:0
Конинклейке ХФК
Завершен
29.10.2025
Genemuiden
1:0
Rksv Halsteren
Завершен
29.10.2025
Лиссе
0:5
Телстар
Завершен
29.10.2025
Валвейк
3:2
Камбюр
Завершен
29.10.2025
Квик Бойз
1:2
Волендам
Завершен
28.10.2025
ГВВВ Венендал
4:2
Де Графсхап
Завершен
28.10.2025
Капелле
1:5
Рода
Завершен
28.10.2025
Хельмонд
1:4
Зволле
Завершен
28.10.2025
ХХК Харденберг
0:2
ТОП Осс
Завершен
28.10.2025
Hoogeveen
1:0
Эммен
Завершен
28.10.2025
Спарта
0:2
Алмере
Отменен
28.10.2025
Гемерт
0:1
Фортуна Ситтард
Завершен
28.10.2025
Ден Босх
2:3
Ден Хааг
Отменен
Комментарии к матчу
