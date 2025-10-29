Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Валвейк - Камбюр 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыКубок Нидерландов по футболу: ВалвейкКамбюр, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мандемакерс.

МСК, 7 тур, Стадион: Мандемакерс
Кубок Нидерландов по футболу
Валвейк
39'
50'
74'
Завершен
3 : 2
29 октября 2025
Камбюр
52'
56'
Валвейк icon
39'
Счет после первого тайма 1:0
Валвейк icon
50'
Камбюр icon
52'
Камбюр icon
56'
Валвейк icon
74'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Валвейк - Угловой
39'
Валвейк - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
50'
Валвейк - 2-ой Гол
52'
Камбюр - 3-ий Гол
56'
Камбюр - 4-ый Гол
65'
Угловой
Камбюр - Угловой
69'
Угловой
Валвейк - Угловой
71'
Угловой
Камбюр - Угловой
74'
Валвейк - 5-ый Гол
77'
Угловой
Валвейк - Угловой
78'
Угловой
Камбюр - Угловой
81'
Угловой
Камбюр - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Валвейк — Камбюр

Команда Валвейк в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-15. Команда Камбюр, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 22-14. Команда Валвейк в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Камбюр забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Валвейк, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Валвейк
Валвейк
Камбюр
Валвейк
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.10.2025
Валвейк
Валвейк
4:2
Камбюр
Камбюр
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Валвейк Валвейк
44%
Камбюр Камбюр
56%
Атаки
81,81,0
119,119,0
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
4,4,0
8,8,0
Удары в створ ворот
6,6,0
5,5,0
Игры 7 тур
30.10.2025
ROHDA Raalte
1:4
ФК Твенте
Завершен
30.10.2025
Виллем II
7:0
Дордрехт
Завершен
30.10.2025
Спарта Роттердам
5:2
Гронинген
Завершен
30.10.2025
Спортлюст '46
0:0
Барендрехт
Завершен
30.10.2025
VV Eemdijk
1:2
АФЦ
Завершен
30.10.2025
Треферс
3:1
Маастрихт
Завершен
30.10.2025
Ринсбург
2:3
Неймеген
Завершен
29.10.2025
Эксельсиор М.
0:0
Эксельсиор
Завершен
29.10.2025
Хок
2:2
Эйндховен
Завершен
29.10.2025
Бреда
1:4
Хераклес
Завершен
29.10.2025
ХСК 1921
3:0
Конинклейке ХФК
Завершен
29.10.2025
Genemuiden
1:0
Rksv Halsteren
Завершен
29.10.2025
Лиссе
0:5
Телстар
Завершен
29.10.2025
Валвейк
3:2
Камбюр
Завершен
29.10.2025
Квик Бойз
1:2
Волендам
Завершен
28.10.2025
ГВВВ Венендал
4:2
Де Графсхап
Завершен
28.10.2025
Капелле
1:5
Рода
Завершен
28.10.2025
Хельмонд
1:4
Зволле
Завершен
28.10.2025
ХХК Харденберг
0:2
ТОП Осс
Завершен
28.10.2025
Hoogeveen
1:0
Эммен
Завершен
28.10.2025
Спарта
0:2
Алмере
Отменен
28.10.2025
Гемерт
0:1
Фортуна Ситтард
Завершен
28.10.2025
Ден Босх
2:3
Ден Хааг
Отменен
Комментарии к матчу
