Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Кубок Нидерландов по футболу : Валвейк — Камбюр , 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мандемакерс .

Превью матча Валвейк — Камбюр

Команда Валвейк в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-15. Команда Камбюр, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 22-14. Команда Валвейк в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Камбюр забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Валвейк, в том матче победу одержали хозяева.