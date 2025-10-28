Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн ГВВВ Венендал - Де Графсхап 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыКубок Нидерландов по футболу: ГВВВ ВенендалДе Графсхап, 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Panhuis.

МСК, 7 тур, Стадион: Sportpark Panhuis
Кубок Нидерландов по футболу
ГВВВ Венендал
3'
6'
39'
54'
Завершен
4 : 2
28 октября 2025
Де Графсхап
23'
57'
Смотреть онлайн
GVVV icon
3'
GVVV icon
6'
Де Графсхап icon
23'
GVVV icon
39'
Счет после первого тайма 3:1
GVVV icon
54'
Де Графсхап icon
57'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
GVVV - Угловой
3'
GVVV - 1-ый Гол
6'
GVVV - 2-ой Гол
13'
Угловой
GVVV - Угловой
13'
Угловой
GVVV - Угловой
23'
Де Графсхап - 3-ий Гол
39'
Угловой
GVVV - Угловой
39'
GVVV - 4-ый Гол
45+2'
Угловой
GVVV - Угловой
Счет после первого тайма 3:1
46'
Угловой
GVVV - Угловой
54'
GVVV - 5-ый Гол
57'
Де Графсхап - 6-ый Гол
61'
Угловой
GVVV - Угловой
72'
Угловой
GVVV - Угловой
80'
Угловой
GVVV - Угловой
81'
Угловой
GVVV - Угловой
86'
Угловой
GVVV - Угловой
88'
Угловой
Де Графсхап - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча ГВВВ Венендал — Де Графсхап

Команда ГВВВ Венендал в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-15. Команда Де Графсхап, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-16. Команда ГВВВ Венендал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Де Графсхап забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
ГВВВ Венендал ГВВВ Венендал
30%
Де Графсхап Де Графсхап
70%
Атаки
114,114,0
143,143,0
Угловые
11
1
Удары мимо ворот
10,10,0
6,6,0
Удары в створ ворот
7,7,0
4,4,0
Игры 7 тур
30.10.2025
ROHDA Raalte
1:4
ФК Твенте
Завершен
30.10.2025
Виллем II
7:0
Дордрехт
Завершен
30.10.2025
Спарта Роттердам
5:2
Гронинген
Завершен
30.10.2025
Спортлюст '46
0:0
Барендрехт
Завершен
30.10.2025
VV Eemdijk
1:2
АФЦ
Завершен
30.10.2025
Треферс
3:1
Маастрихт
Завершен
30.10.2025
Ринсбург
2:3
Неймеген
Завершен
29.10.2025
Эксельсиор М.
0:0
Эксельсиор
Завершен
29.10.2025
Хок
2:2
Эйндховен
Завершен
29.10.2025
Бреда
1:4
Хераклес
Завершен
29.10.2025
ХСК 1921
3:0
Конинклейке ХФК
Завершен
29.10.2025
Genemuiden
1:0
Rksv Halsteren
Завершен
29.10.2025
Лиссе
0:5
Телстар
Завершен
29.10.2025
Валвейк
3:2
Камбюр
Завершен
29.10.2025
Квик Бойз
1:2
Волендам
Завершен
28.10.2025
ГВВВ Венендал
4:2
Де Графсхап
Завершен
28.10.2025
Капелле
1:5
Рода
Завершен
28.10.2025
Хельмонд
1:4
Зволле
Завершен
28.10.2025
ХХК Харденберг
0:2
ТОП Осс
Завершен
28.10.2025
Hoogeveen
1:0
Эммен
Завершен
28.10.2025
Спарта
0:2
Алмере
Отменен
28.10.2025
Гемерт
0:1
Фортуна Ситтард
Завершен
28.10.2025
Ден Босх
2:3
Ден Хааг
Отменен
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
Парма Парма
Милан Милан
8 Ноября
22:45
Севилья Севилья
Осасуна Осасуна
8 Ноября
18:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA