Смотреть онлайн ГВВВ Венендал - Де Графсхап 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Кубок Нидерландов по футболу: ГВВВ Венендал — Де Графсхап, 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Panhuis.
Превью матча ГВВВ Венендал — Де Графсхап
Команда ГВВВ Венендал в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-15. Команда Де Графсхап, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-16. Команда ГВВВ Венендал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Де Графсхап забивает 2, пропускает 2.