27.06.2025
Смотреть онлайн Агуада Сантерос - Понс 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Агуада Сантерос — Понс, 1 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Завершен
18:31 25:23 22:23 19:36
84 : 113
27 июня 2025
Превью матча Агуада Сантерос — Понс
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
24
3-х очк. попадания
6
19
Реализовано штрафных
12
8
% реализации штрафных
75
72.7
Кол-во реализованных бросков
45
51
Комментарии к матчу